Арест российских активов в Украине: какой олигарх стал рекордсменом

Российские олигархи контролировали множество предприятий в Украине. Государство национализирует активы врага, доходы с которых они направляли на захватническую войну.

Украина активно конфискует предприятия, которые были подконтрольны российским олигархам. Об этом рассказал заместитель председателя Фонда госимущества Александр Федоришин.

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Рекордсменом конфискованного в Украине имущества стал известный российский олигарх Олег Дерипаска. Также многие финансовые вливания в украинские предприятия делали Ротенберги, Шелков и Евтушенков.

Но они не сравнятся по количеству активов, которые перейдут от Дерипаски. Мы подсчитали: активы, по решению суда и правительства перешедшие в фонд, составляют совсем небольшую часть от того, что нам принесло решение суда по Дерипаске,

– уточнил Федоришин.

Ранее сообщалось, что Украина конфисковала Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод Дерипаски. Их ориентировочная стоимость составляет 10 миллиардов гривен.

Он также отметил, что в Украине Дерипаска вкладывался преимущественно в промышленные предприятия. В хорошем состоянии Запорожский алюминиевый комбинат, большие деньги государство сможет получить за Николаевский глиноземный завод. Также речь идет о многих карьерах, движимом и недвижимом имуществе.

Олег Дерипаска приближен к Кремлю, под его контролем находятся российские предприятия по производству военной техники.