Monobank переходит на Visa: что это значит для клиентов

До конца года все пользователи "черных" и "белых" карт будут переведены на одну платежную систему. Ранее они имели возможность использовать как Visa, так и Mastercard.

Почему Monobank переходит на Visa

Как сообщил оператор службы поддержки mono в комментарии для Forbes, Visa предложила банку более выгодные условия сотрудничества на следующие пять лет. По его словам, это позволит сохранить нынешние стандарты качества обслуживания.

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До конца года monobank переведет всех пользователей "черных" и "белых" карт на платежную систему Visa. А те карты Mastercard, которые не будут переведены на Visa – будут деактивированы до конца 2024 года.

Обратите внимание! На Mastercard останутся только премиум-продукты, такие как "железные" и "платиновые" карты.