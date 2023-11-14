Украина продолжает конфискацию активов коллаборанта Сальдо. Ему удалось приобрести у Украины немало имущества, но теперь он останется ни с чем.

Конфискация активов предателя

Украина продолжает лишать предателя Владимира Сальдо от активов и имущества. Часть он оформил на жену, поэтому правоохранители и суды взялись и за нее.

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Министерство юстиции снова обратилось с иском в Высший антикоррупционный суд о конфискации активов Сальдо. Суд удовлетворил иск и принял соответствующее решение по упрощенному производству. Это было обусловлено тем, что на предварительных слушаниях удалось доказать причину необходимости такого шага.

На этот раз суд взыскал активы не только самого Сальдо, но и его жены Ирины и компании "Проектно-строительная фирма "Херсонстрой",

– говорится в сообщении Transparency International Ukraine.

Интересно, что у предателя из всех активов остались уже "копейки", однако ему не удастся сохранить даже их.

Следовательно, ВАКС своим решением постановил конфисковать у Сальдо его жены: