Преследование крупной техкомпании – против Uber подали иск
- FTC обвиняет Uber в манипуляциях с подпиской на сервис Uber One, включая сокрытие информации и усложнение процесса отмены.
- Uber отвергает обвинения, заявляя, что их процессы подписки и отказа являются простыми и понятными, и большинство пользователей могут отменить подписку менее чем за 20 секунд.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) 21 апреля подала иск в суд против Uber, обвинив компанию в обманчивых практиках в отношении подписки на сервис Uber One.
В чем обвиняют Uber
Это первый случай судебного преследования крупной техкомпании FTC с момента начала второго президентского срока Дональда Трампа, отмечает CNBC, передает 24 Канал.
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По информации FTC, Uber:
- Обещает экономию 25 долларов в месяц, но не уточняет, что пользователи сами должны оплатить 9,99 долларов в месяц за подписку;
- Скрывает важную информацию о подписке в труднодоступном для чтения сером шрифте;
- Подписывает пользователей без явного согласия;
- Взимает оплату еще до завершения бесплатного пробного периода;
- Усложняет процесс отмены подписки, заставляя проходить до 23 экранов и совершать до 32 действий;
- Требует объяснений о причинах отказа и настойчиво предлагает приостановку вместо отмены.
Некоторые пользователи жаловались, что Uber требовал связаться со службой поддержки для отмены, но не объяснил, как именно это сделать. Между тем компания продолжала списывать средства,
– говорится в сообщении.
В Uber "разочарованы"
В ответ представитель Uber Ноа Эдвардсен заявил, что компания "разочарована" иском и считает, что процессы подписки и отказа от нее являются "простыми, законными и понятными". По его словам, большинство пользователей могут отменить подписку в приложении менее чем за 20 секунд.
Справка. Сервис Uber One, запущен в 2021 году, имеет около 30 миллионов подписчиков. Подписка стоит 9,99 долларов в месяц или 96 долларов в год и предлагает бесплатную доставку и скидки на определенные поездки и заказы.