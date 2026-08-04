Вражеский дрон уничтожил склад корпорации "Биосфера" в Днепре: сгорела продукция "Фрекен Бок"

Поздно вечером 3 августа российский беспилотник совершил атаку на Днепр, поразив большой логистический комплекс корпорации "Биосфера". В результате удара полностью сгорел склад площадью 6 тысяч квадратных метров, где хранилась готовая продукция известных брендов, среди которых "Фрекен Бок", Smile, PRO Service и другие.

Об этом компания Biosphere Corporation сообщила на своей странице в фейсбуке.

Каковы последствия удара российского дрона по складу корпорации "Биосфера" в Днепре?

К счастью, во время вражеской атаки никто из сотрудников не пострадал, поскольку весь персонал находился в укрытии.

Несмотря на оперативные и профессиональные действия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасти помещение не удалось. Огонь полностью уничтожил здание, а также складскую технику, оборудование и значительную часть запасов готовой продукции торговых марок Novita, Vortex, Eventa и "ЛайKit". В настоящее время специалисты компании продолжают оценивать окончательный объем нанесенного ущерба.

В корпорации отмечают, что благодаря быстрой реакции команды ключевые бизнес-процессы остаются под контролем. Руководство работает в круглосуточном режиме над перенастройкой логистических маршрутов и перераспределением потоков, чтобы минимизировать последствия инцидента. Производственные мощности предприятия функционируют в обычном режиме, продолжая выпускать товары и выполнять обязательства перед партнерами.

Мы продолжаем работать и производить товары, но, учитывая обстоятельства, просим наших партнеров и клиентов отнестись с пониманием к поставкам отдельных позиций ассортимента,

– говорится в официальном сообщении компании.

Представители компании напоминают, что за последние полтора года это уже вторая атака на их объекты. Предыдущий удар произошел 10 апреля прошлого года, когда российская ракета попала в "Биосфера Комплекс". Тогда предприятие также не прекратило свою деятельность, сохранив команду и продолжив работу.

"Потеря одного из складов – серьезное испытание, однако у команды "Биосферы" есть четкий план действий по восстановлению логистических процессов и обеспечению непрерывности деятельности. Мы чувствуем поддержку бизнес-сообщества и партнеров", – резюмировали в корпорации.

Российский дрон поразил склад корпорации "Биосфера" в Днепре / Фото из фейсбука Biosphere Corporation

Напомним, ночью 4 августа Россия атаковала склады с продуктами питания в Днепре. После удара на месте происшествия вспыхнул сильный пожар, пострадавших в результате атаки не было.