Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно об атаке?

После удара на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил территорию складских помещений, где хранились продукты питания. К ликвидации последствий атаки были привлечены подразделения ГСЧС. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, локализовали масштабное возгорание и продолжают работы по его полной ликвидации.

Враг нанес удар по Днепру / Фото ГСЧС

В настоящее время специалисты устанавливают окончательные масштабы разрушений и ущерба, нанесенного российским ударом. Информация о типе вооружения, которое использовал враг для атаки, уточняется.

Несмотря на повреждение гражданского объекта, по предварительным данным, никто из людей не погиб и не получил травм. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия и устранять последствия российской атаки.

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Напомним, враг также атаковал гражданскую инфраструктуру на юге Украины – под ударом оказались Одесская и Николаевская области. В Одесской области в результате вражеской атаки был разрушен частный жилой дом, возник пожар, а двое человек получили ранения.

В Николаевской области российский удар по жилому сектору унес жизнь 89-летней женщины, еще семь человек получили травмы. Среди раненых в результате атаки – два ребенка: девочки в возрасте 2 и 12 лет.

В результате обстрела в регионе загорелся частный дом, два жилых дома были разрушены, еще семь – повреждены, что также привело к разрушению автомобиля и окон трех многоквартирных домов. К ликвидации последствий атаки были привлечены спасатели, психологи, медики, полицейские, аварийные бригады и волонтеры Украинского Красного Креста.