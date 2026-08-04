Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про атаку?

Після удару на місці події спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив територію складських приміщень, де зберігалися харчові продукти. До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС. Рятувальники оперативно прибули на місце події, локалізували масштабне займання та продовжують роботи з його повної ліквідації.

Ворог ударив по Дніпру / Фото ДСНС

Наразі фахівці встановлюють остаточні масштаби руйнувань і збитків, завданих російським ударом. Інформація про тип озброєння, яке використав ворог для атаки, уточнюється.

Попри пошкодження цивільного об’єкта, за попередніми даними, ніхто з людей не загинув і не отримав травм. Екстрені служби продовжують працювати на місці події та усувати наслідки російської атаки.

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Нагадаємо, ворог також атакував цивільну інфраструктуру на півдні України – під ударом опинилися Одеська та Миколаївська області. На Одещині внаслідок ворожої атаки був зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа, а двоє людей отримали поранення.

На Миколаївщині російський удар по житловому сектору забрав життя 89-річної жінки, ще семеро людей травмовані. Серед поранених унаслідок атаки є дві дитини – дівчатка віком 2 та 12 років.

Через обстріл у регіоні загорівся приватний будинок, два житлові будинки були зруйновані, ще сім — пошкоджені, також зазнали руйнувань автомобіль і вікна трьох багатоквартирних будинків. До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників, психологів, медиків, поліцейських, аварійні бригади та волонтерів Українського Червоного Хреста.