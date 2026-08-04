Про це Biosphere Corporation написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Які наслідки удару російським дроном по складу корпорації "Біосфера" у Дніпрі?

На щастя, під час ворожої атаки ніхто з працівників не постраждав, оскільки весь персонал перебував в укритті.

Попри оперативні та професійні дії співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, врятувати приміщення не вдалося. Вогонь повністю знищив будівлю, а також складську техніку, обладнання та значну частину запасів готової продукції торгових марок Novita, Vortex, Eventa та "ЛайKit". Наразі фахівці компанії продовжують оцінювати остаточний обсяг завданих збитків.

У корпорації зазначають, що завдяки швидкій реакції команди ключові бізнес-процеси залишаються під контролем. Керівництво працює у цілодобовому режимі над переналаштуванням логістичних маршрутів та перерозподілом потоків, щоб мінімізувати наслідки інциденту. Виробничі потужності підприємства функціонують у звичайному режимі, продовжуючи випускати товари та виконувати зобов'язання перед партнерами.

Ми продовжуємо працювати та виробляти товари, але з огляду на обставини, просимо наших партнерів та клієнтів поставитися із розумінням щодо постачання окремих позицій асортименту,

– йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Представники бізнесу нагадують, що за останні півтора року це вже друга атака на їхні об'єкти. Попередній удар стався 10 квітня минулого року, коли російська ракета влучила у "Біосфера Комплекс". Тоді підприємство також не зупинило свою діяльність, зберігши команду та продовживши роботу.

"Втрата одного зі складів є серйозним випробуванням, однак команда "Біосфери" має чіткий план дій для відновлення логістичних процесів та забезпечення безперервності діяльності. Ми відчуваємо підтримку бізнес-спільноти та партнерів", – резюмували в корпорації.

Російський дрон влучив у склад корпорації "Біосфера" у Дніпрі / Фото з фейсбуку Biosphere Corporation

Нагадаємо, вночі 4 серпня Росія атакувала склади із харчовими продуктами у Дніпрі. Після удару на місці події спалахнула сильна пожежа, постраждалих внаслідок атаки не було.