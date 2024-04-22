Темпы российской нефтепереработки приближают к 11-месячному минимуму

Российская нефтепереработка приближается к 11-месячному минимуму из-за наводнений, препятствующих работе НПЗ. Также на замедление темпов отрасли влияет медленный ремонт заводов, пострадавших от атак беспилотников.

Российская нефтепереработка

В течение апреля переработка на российских НПЗ в среднем составляла около 5,23 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с мая 2023 года.

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С 11 по 17 апреля Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей нефти в день, что на около 0,2%, ниже среднего показателя за предыдущие 7 дней.

В период с 11 по 17 апреля большинство основных объектов, пострадавших, работали на уровнях, близких к предыдущему средненедельному показателю, но все еще ниже тех, что были до атаки.

Ущерб от ударов дронов по российским НПЗ

Ранее в комментарии 24 Канала эксперт в сфере энергетики Сергей Куюн рассказал, что удары украинскими дронами по российским НПЗ наделали ущерба россиянам на сотни миллионов долларов.

Россия несет потери в международном, медийном и даже военном плане, потому что они будут вынуждены что-то делать с противовоздушной обороной. Благодаря этому "обнажится" какое-то новое направление на фронте, которое ВСУ сможет использовать для новых атак,

– отметил он.

Восстановление НПЗ

Санкции против России препятствуют получить доступ к иностранному оборудованию, которое нужно для нефтеперерабатывающих предприятий. Соответственно восстановление заводов может занять больше времени.

Напомним, что швейцарская инжиниринговая группа ABB и транснациональная нефтяная инжиниринговая компания UOP, ушли с российского рынка еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Если Украина в дальнейшем продолжит атаковать российские НПЗ, нефтеперерабатывающую отрасль России ждет неизбежный кризис.

Напомним, что целью украинских дронов за последние месяцы стали следующие НПЗ: