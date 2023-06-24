Украинский Uklon уже вышел на рынок Узбекистана

Сервис такси Uklon будет покорять новый рынок. Правда, география деятельности пока достаточно ограничена.

Компания Uklon активно расширяет горизонты своей деятельности. Украинский сервис такси сообщил о том, что начинает работу на новом рынке.

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Начало работы в Узбекистане

Как сообщили в компании, сейчас Uklon будет работать в столице страны – Ташкенте. Кроме того, компания также будет предоставлять сервис доставки еды.

По мнению соучредителя компании и операционного директора Сергея Смуся, Uklon сумел наладить свою работу таким образом, чтобы конкурировать не только на внутреннем уровне, но и на других рынках.

Начали нашу экспансию в другие страны, потому что уверены, что можем конкурировать с глобальными игроками. Более того, верим, что украинский продукт и наши ценности позволят занять весомую долю рынка в новой стране.

– сказал он.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Свы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

На сегодняшний день Uklon работает в 27 украинских городах, приложение скачали 12 миллионов раз. Также ранее Uklon сообщал, что впервые вышел на международный уровень – компания сотрудничает с крупным ecommerce-партнером Umico в Азербайджане.