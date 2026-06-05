Почти 100 миллионов гривен на самокаты: Uklon покупает новый бизнес
Украинская технологическая компания Uklon продолжает расширять экосистему городской мобильности. Сервис объявил о приобретении одного из крупнейших операторов электросамокатов в Украине.
Какую компанию купил Uklon?
Сеть приобрела львовского оператора самокатов e-Wings. Это позволит компании добавить новое направление услуг и усилить свои позиции на рынке транспорта и логистики, пишет "Межа".
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Uklon объявила о приобретении 100% корпоративных прав львовского оператора электросамокатов e-Wings. Стоимость сделки составляет 97,6 миллионов гривен.
Микромобильность – это логическое расширение нашей платформы и одно из перспективных направлений современной городской логистики. Мы стремимся собрать необходимые сервисы для движения в одном приложении, чтобы пользователи могли легко закрывать любые потребности: от короткой поездки по городу до путешествий между странами,
– отмечает Сергей Гришков, главный исполнительный директор Uklon.
Электросамокаты e-Wings через приложение компании пока можно арендовать в 11 городах:
- Львове
- Ивано-Франковске
- Одессе
- Кременчуге
- Сумах
- Горишних Плавнях
- Дрогобыче
- Золочеве
- Тернополе
- Ирпене
- Чернигове.
После завершения сделки Uklon планирует интегрировать сервис аренды электросамокатов в собственное приложение. Общий парк подключенных электросамокатов – около 3 тысяч.
Команда e-Wings останется работать после сделки
Ключевая команда e-Wings также перейдет в Uklon под руководством операционного директора Вадима Ищенко. В то же время соучредители e-Wings Роман Мотрук и Олег Белый продолжат работать над развитием сервиса уже в составе новой компании.
Это соглашение открывает новый этап развития для нашей команды уже в составе Uklon. Мы рады стать частью мощной экосистемы, чтобы вместе создавать бесшовный опыт передвижения по городу – от быстрой поездки на электросамокате до заказа авто в одном приложении,
– отмечают Мотрук и Белый.
На Uklon ждут новые налоги: что известно?
В Украине планируется введение нового налога на цифровые платформы, где ставка налога на доходы будет составлять 5%, и платформа будет выступать налоговым агентом.
В Uklon ожидают, что после внедрения новых правил цифровая экономика начнет активнее развиваться. По их мнению, четкие условия игры будут способствовать доверию между платформами, клиентами и государством.
Руководитель направления GR компании Uklon Николай Сорока говорит, что "принятие соответствующего законопроекта обеспечит прозрачную систему налогообложения, упростит администрирование и позволит компаниям работать в понятном правовом поле, будучи уверенными в полном соблюдении налоговых обязательств".