Мировой рынок автономных такси в 2025 году оценивается почти в 3 миллиарда долларов и, по прогнозам, вырастет более чем в 15 раз уже к 2030 году. Беспилотные авто уже курсируют в США, Китае, Израиле, а в Украине такие технологии могут появиться уже в течение нескольких лет.

Когда в Украине появятся беспилотные такси?

CEO Uklon Сергей Гришков в комментарии Delo.ua рассказал, что его компания уже в ближайшее время планирует начать изучение моделей сотрудничества с компаниями, разрабатывающими автономные транспортные средства (AV-компаниями), информирует 24 Канал.

Смотрите также Uklon повысил тарифы в Буковеле почти на 50%: в компании объяснили причину

Более того, обсуждение таких решений вероятно уже через 3 – 5 лет. В то же время, перед реальным внедрением беспилотного транспорта нужно будет пройти целый ряд подготовительных этапов.

Что должно измениться в Украине, чтобы запустить роботакси

По словам Гришкова, сначала в Украине нужно будет протестировать AV-систему, понять размер инвестиций и капитальных вложений в инфраструктуру городов, дорожную разметку, законодательное регулирование. Он также считает, что корректная работа беспилотных авто возможна только при условии соответствующего качества дорог и четкой разметки.

Кроме того, необходимо принять законодательные нормы, которые урегулируют использование автономного транспорта, ориентируясь на опыт США и ЕС.

На сегодня в мире уже существуют стандарты к уровню автономности авто по шкале SAE (разработана Society of Automotive Engineers), которая определяет, насколько система способна управлять авто без участия человека.

Я вижу автономные авто как перспективную нишу. Но в ближайшие годы в Украине их использование возможно, вероятно, только в ограниченных условиях. Например, в военной логистике или на закрытых маршрутах с качественной инфраструктурой,

- подытожил СЕО Uklon.

Что происходит с рынком роботакси в мире?

Между тем в мире роботакси активно выходят на рынок. Tesla уже запустила тестовый проект в Техасе, используя модели Model Y с приглашенными пассажирами. Компания также готовит полноценный запуск в Сан-Франциско.

Согласно данным Grand View Research, рынок автономных такси в 2025 году достигнет 2,8 миллиарда долларов, а к 2030-му – 43,8 миллиардов долларов. По прогнозам McKinsey, к 2035 году роботакси будут составлять до 10% всех пассажирских перевозок в мире.