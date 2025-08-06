Коли в Україні з'являться безпілотні таксі?

CEO Uklon Сергій Гришков у коментарі Delo.ua розповів, що його компанія вже найближчим часом планує розпочати вивчення моделей співпраці з компаніями, що розробляють автономні транспортні засоби (AV-компаніями), інформує 24 Канал.

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Ба більше, обговорення таких рішень імовірне вже через 3 – 5 років. Водночас, перед реальним впровадженням безпілотного транспорту потрібно буде пройти цілу низку підготовчих етапів.

Що має змінитися в Україні, щоб запустити роботаксі

За словами Гришкова, спершу в Україні потрібно буде протестувати AV-систему, зрозуміти розмір інвестицій та капітальних вкладень в інфраструктуру міст, дорожню розмітку, законодавче регулювання. Він також вважає, що коректна робота безпілотних авто можлива лише за умови відповідної якості доріг та чіткої розмітки.

Крім того, необхідно ухвалити законодавчі норми, які врегулюють використання автономного транспорту, орієнтуючись на досвід США та ЄС.

На сьогодні у світі вже існують стандарти до рівня автономності авто за шкалою SAE (розроблена Society of Automotive Engineers), яка визначає, наскільки система здатна управляти авто без участі людини.

Я бачу автономні авто як перспективну нішу. Але в найближчі роки в Україні їх використання можливе, ймовірно, лише в обмежених умовах. Наприклад, у військовій логістиці чи на закритих маршрутах з якісною інфраструктурою,

— підсумував СЕО Uklon.

Що відбувається з ринком роботаксі у світі?

Тим часом у світі роботаксі активно виходять на ринок. Tesla вже запустила тестовий проєкт у Техасі, використовуючи моделі Model Y із запрошеними пасажирами. Компанія також готує повноцінний запуск у Сан-Франциско.

Згідно з даними Grand View Research, ринок автономних таксі у 2025 році сягне 2,8 мільярди доларів, а до 2030-го – 43,8 мільярдів доларів. За прогнозами McKinsey, до 2035 року роботаксі складатимуть до 10% усіх пасажирських перевезень у світі.