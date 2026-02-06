Uklon будет работать в комендантский час еще в 7 городах: какую скидку можно получить
- С 7 февраля Uklon будет работать круглосуточно в 26 городах Украины, включая прифронтовые города, такие как Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Сумы и Чернигов.
- Каждый пассажир может получить скидку на ночную поездку, активируя промокод Uklon.
С 7 февраля водители сервиса такси Uklon будут работать круглосуточно в 26 городах Украины. Однако есть определенные условия для использования такси в комендантский час.
Где такси Uklon будет работать ночью?
Решение сервис принял в ответ на призыв Президента Украины, сообщили в Uklon.
С 7 февраля услуга будет работать в прифронтовых городах, где раньше такси в комендантский час было недоступно. Это Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Сумы и Чернигов. Полный список городов, где сервис работает непрерывно:
- Белая Церковь
- Винница
- Днепр
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Каменец-Подольский
- Каменское
- Киев
- Кривой Рог
- Кременчуг
- Кропивницкий
- Луцк
- Львов
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Хмельницкий
- Черкассы
- Черновцы
- Чернигов.
Как получить скидку на ночное такси Uklon?
Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома. Для того, чтобы воспользоваться ею, стоит:
- установить мобильные приложения Укрзализныци и Uklon;
- в приложении УЗ в разделе "Железнодорожные предложения" найти промокод Uklon за 1 обнимашку;
- активировать его в приложении Uklon.
Обратите внимание! Промокод действует с 23:15 до 05:00. Один пользователь сервиса Uklon может использовать специальный промокод один раз в течение ночи.
От чего зависят цены на такси?
Во время воздушных тревог в Киеве цены на такси растут из-за увеличения спроса и уменьшения доступного транспорта, а такси вроде Bolt, Uklon и Uber не имеют фиксированных тарифов. Эксперты считают, что решение проблемы возможно через развитие общественного транспорта, что не прекращает работу во время тревог.
Цены на такси этой зимой в Украине могут вырасти также из-за повышения акцизов на топливо и отключения света. В целом тарифы на поездки в такси формируются динамично под влиянием многих факторов, включая цены на топливо и активность водителей, погодными условиями и другими экономическими факторами.