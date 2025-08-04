Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Uklon повысил тарифы в Буковеле почти на 50%: в компании объяснили причину
4 августа, 11:53
1

Uklon повысил тарифы в Буковеле почти на 50%: в компании объяснили причину

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Uklon повысил тарифы на перевозки в Буковеле на 46 % из-за сезонного спроса и рыночных условий.
  • Повышение тарифов объясняется необходимостью поддержания баланса между интересами пассажиров и водителей, обеспечивая справедливую оплату последним.

Сервис такси Uklon официально сообщил о повышении тарифов в курортном Буковеле на 46 %. С марта по август 2025 года стоимость поездки за километр выросла почти вдвое.

Почему Uklon поднял тарифы?

Причиной этого в компании называют сезонный спрос и текущую рыночную ситуацию, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Украина.

Смотрите также Uklon будет брать налоги с водителей: как это повлияет на пассажиров

"Изменения в тарифах отражают реальные экономические условия и характер спроса в курортном регионе", - пояснили в Uklon.

В компании добавили, что корректировка тарифов связана с текущей рыночной ситуацией и сезонностью. Речь идет прежде всего о повышенный спрос в туристическом регионе летом, когда Буковель привлекает не только лыжников, но и любителей горных прогулок, велотуризма и оздоровительного отдыха.

Справедливо ли это решение?

Компания уверяет, что повышение тарифов позволяет поддержать баланс между интересами пассажиров и водителей: последние получают справедливую оплату за поездки в условиях повышенной расходной базы.

Справочно. Kyivstar приобрел 97% Uklon в рамках расширения своей цифровой среды