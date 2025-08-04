Uklon повысил тарифы в Буковеле почти на 50%: в компании объяснили причину
- Uklon повысил тарифы на перевозки в Буковеле на 46 % из-за сезонного спроса и рыночных условий.
- Повышение тарифов объясняется необходимостью поддержания баланса между интересами пассажиров и водителей, обеспечивая справедливую оплату последним.
Сервис такси Uklon официально сообщил о повышении тарифов в курортном Буковеле на 46 %. С марта по август 2025 года стоимость поездки за километр выросла почти вдвое.
Почему Uklon поднял тарифы?
Причиной этого в компании называют сезонный спрос и текущую рыночную ситуацию, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Украина.
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"Изменения в тарифах отражают реальные экономические условия и характер спроса в курортном регионе", - пояснили в Uklon.
В компании добавили, что корректировка тарифов связана с текущей рыночной ситуацией и сезонностью. Речь идет прежде всего о повышенный спрос в туристическом регионе летом, когда Буковель привлекает не только лыжников, но и любителей горных прогулок, велотуризма и оздоровительного отдыха.
Справедливо ли это решение?
Компания уверяет, что повышение тарифов позволяет поддержать баланс между интересами пассажиров и водителей: последние получают справедливую оплату за поездки в условиях повышенной расходной базы.
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