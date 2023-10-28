Сервис такси Uklon запустит собственную доставку еды

У нас появится еще один сервис доставки еды. Его планирует запустить украинская компания.

В сервисе такси Uklon запустят новое бизнес-направление – собственную доставку еды. Над этим уже трудятся.

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Подготовка к запуску продолжается

Компания набрала 9 курьеров-тестировщиков. Один из них рассказал, что Uklon выбрал "необычную тактику" для запуска, ведь это происходит без лишнего шума.

К слову, курьеров отобрали в начале осени "по связям" и по критерию: курьер зарабатывает в других сервисах доставки от 30 000 гривен в месяц. Это помогло определить, это основная работа или подработка. Новая функция будет частью суперапп Uklon, рассказывает на правах анонимности один из сотрудников компании.

Само приложение по функционалу похоже на Glovo, по дизайну – на Bolt Food,

– рассказал тестировщик.

Прессслужба Uklon, что компания готовится запустить новое направление. Там отметили, что проект находится в стадии разработки. Больше деталей не разглашают.

В то же время, запустить доставку могут уже в середине ноября в Киеве. Точную дату запуска в компании назвать затрудняются.

Нанять планируют около 200 курьеров

После запуска Uklon планирует нанять около 200 курьеров. Например, у Glovo за пять лет на украинском рынке хотя бы одну доставку выполнило 53 000 курьеров.

Один из возможных будущих ресторанов в приложении Uklon – американская сеть фастфудов KFC. Больше всего этих заведений именно в Киеве и области - 27.

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