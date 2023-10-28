У сервісі таксі Uklon запустять новий бізнес-напрям – власну доставку їжі. Над цим вже працюють.

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Підготовка до запуску триває

Компанія набрала 9 кур'єрів-тестувальників. Один із них розповів, що Uklon обрав дещо "незвичайну тактику" для запуску, адже це відбувається без зайвого шуму.

До слова, кур'єрів відібрали на початку осені "через зв’язки" та за критерієм: курʼєр заробляє в інших сервісах доставки від 30 000 гривень на місяць. Це допомогло визначити, це основна робота чи підробіток. Нова функція буде частиною суперапп Uklon, розповідає на правах анонімності один із працівників компанії.

Сам додаток за функціоналом схожий на Glovo, за дизайном – на Bolt Food,

– розповів тестувальник.

Пресслужба Uklon, що компанія готується запустити новий напрямок. Там зазначили, що проєкт перебуває на стадії розробки. Більше деталей не розголошують.

Водночас запустити доставку можуть вже в середині листопада в Києві. Точну дату запуску в компанії назвати не можуть.

Найняти планують приблизно 200 кур'єрів

Після запуску Uklon планує найняти приблизно 200 кур’єрів. Наприклад, у Glovo за пʼять років на українському ринку хоча б одну доставку виконало 53 000 кур'єрів.

Один із можливих майбутніх ресторанів у додатку Uklon – американська мережа фастфудів KFC. Найбільше цих закладів саме в Києві та області — 27.

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