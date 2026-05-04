Скрыли 5 миллионов гривен на генераторах: БЭБ разоблачило схему предприятия по НДС

В Киевской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили предприятие, которое уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджет вернули более 5,7 миллионов гривен.

Какая работала схема с НДС?

По данным следствия, компания, занимающаяся поставкой и обслуживанием оборудования для резервного питания, в течение 2023 – 2026 годов системно занижала налоговые обязательства, сообщили в БЭБ.

В частности:

не включала полученные средства в базу налогообложения

не отражала часть доходов в отчетности

уклонялась от уплаты НДС

Это происходило даже при выполнении работ для государственных учреждений. Из-за таких действий государство недополучило более 5,7 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.

Почему это проблема?

Такие схемы имеют несколько последствий:

Государство теряет доходы Возникает неравная конкуренция Честный бизнес оказывается в худших условиях

Особенно критично, когда это происходит в работе с государственными заказами.

Известно, что правоохранители сообщили руководителю предприятия о подозрении, обеспечили полное возмещение убытков и передали дело в суд. Поскольку компания компенсировала нанесенный ущерб, рассматривается вопрос об освобождении от уголовной ответственности.

Обратите внимание! Дела об уклонении от НДС становятся системными. Даже если компании возвращают средства, риски для бизнеса растут – от штрафов до уголовной ответственности.

Какие убытки для бюджета приносят "теневые схемы" бизнеса?

Объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается в более чем 1 триллион гривен, сообщает "Интерфакс – Украина".

Такси схемы распространены в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли. В частности, самыми популярными остаются:

контрабанда;

зарплаты в конвертах;

"дробление крупного бизнеса" на сети ФЛП.

Больше всего убытков от зарплат в конвертах. Объем выплат неоформленным работникам и зарплат в конвертах работникам на минималке вырос до 280 – 540 миллиардов гривен в год. Это вызывает бюджетные потери в 140 – 280 миллиардов гривен.

На втором месте по потерям государства – "серый импорт" и контрабанда объемом 400 – 640 миллиардов гривен и потерями бюджета в 120 – 185 миллиардов гривен.

Третья позиция – контрафакт и нелегальная подакцизная торговля: 126 – 140 миллиардов гривен оборота и 39 – 43 миллиардов гривен потерь.

Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500 – 600 миллиардов гривен потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, то все схемы съедают у нас около 1 триллиона гривен,

– сообщил координатор ЕЭП Олег Гетман.

Нардеп Даниил Гетманцев говорит, что практика использования ФЛП крупными торговыми сетями для избежания уплаты НДС искажает рыночную среду:

Есть схемы в ритейле, где на кассах выдают несколько чеков: один за алкоголь на общей системе, а другой – через ФЛП.

Это дает таким предприятиям неправомерное преимущество в 7 – 20% за счет неуплаченного НДС.

Какая самая популярная схема уклонения от налогов и как она работает?

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за нехватки инструментов у налоговой для привлечения к ответственности. В случае выявления нарушений под удар могут попасть мелкие участники схемы, на которых ложится ответственность за бизнес, который они сами не ведут. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Экономист Олег Гетман говорит, что борьба с этой и другими схемами тенизации бизнеса в Украине зависит от перезагрузки налоговой службы. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают.

Без качественной налоговой службы и Бюро экономической безопасности не будет работать вообще ничего. Законопроект необходимо принять для полной перезагрузки налоговой. Когда придут международники, выберут новое руководство, потом перезагрузят все кадры, переаттестуют комиссией добродетели и этическими комиссиями, все негодяи пойдут отдыхать, а останутся качественные люди и наберут таких специалистов в налоговую,

– говорит эксперт.

Налоговый консультант Михаил Смокович считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей для привлечения бизнеса к ответственности.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

