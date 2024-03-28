Больше оружия для Украины: Шмыгаль анонсировал проекты с Польшей над оборонными заводами
Во время встречи в Варшаве премьер-министров Польши и Украины стало известно, что обе страны начнут совместные проекты в секторе оборонного предприятия. Такие действия стран прежде всего направлены ради общей цели - мирная Европа.
Украина начинает сотрудничество с Польшей по оружию
Во время брифинга в Варшаве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале сотрудничества с Польшей по производству оружия. Впрочем, деталей относительно совместных проектов пока нет.
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По словам Шмыгаля, Украина работает над созданием большего количества оружия, и это предусматривает создание совместных оборонных предприятий на территории обеих стран.
Это предусматривает создание коалиций, и мы благодарны Польше за создание танковой и бронетехнической коалиции, ценим присоединение к артиллерийской коалиции.
Премьер добавил во время встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском, что Украина и Польша – это стратегические союзники. Поэтому, у обеих стран есть общие ценности и общая цель, а именно "безопасная, процветающая и мирная Европа, где раз и навсегда положен конец российскому империализму".
О чем говорили главы правительств
- Из польских СМИ стало известно, что встреча премьер-министров Украины и Польши была посвящена различным темам, включая сельское хозяйство, польско-украинскую границу, совместное производство боеприпасов, энергетику и культуру.
- В то же время одна из главных тем, которую сегодня, 28 марта, обсуждали – ситуация на украинско-польской границе.
- Заметим, что по словам главы канцелярии премьер-министра Польши Яна Грабец, переговоры и встречи между польскими и украинскими министрами продолжаются со среды, 27 марта. Они сосредоточены на "наиболее проблемных сферах".