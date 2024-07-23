Украина рискует потерять яхту Медведчука: хорватский суд отменил арест

Окружной суд в хорватском городе Сплит принял решение о снятии ареста с яхты Royal Romance, которая принадлежит Виктору Медведчуку. Что будет с яхтой и потеряет ли ее Украина, читайте дальше.

Что будет с яхтой Медведчука

В решении указано, что отмена произошла из-за непредоставления обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генерального прокурора. Однако, сейчас активы Медведчука, включая яхту, заблокированы. Это подтверждается в ежемесячном анализе деятельности Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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25 июня окружной суд в городе Сплит принял решение об отмене ареста на яхту Royal Romance. В решении указано, что основанием отмены является непредоставление обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генерального прокурора. В настоящее время активы Медведчука (в том числе яхта) заблокированы решением постоянно действующей правительственной рабочей группы по вопросам санкций Республики Хорватия,

– говорится в дайджесте.

Сейчас реализация яхты невозможна, поскольку аукционный дом, выбранный для проведения продажи в мае 2024 года, отказался от сделки. По словам авторов аналитического отчета, это произошло из-за вмешательства адвокатов Медведчука, международной юридической компании Steptoe.

То есть затягивание в расследовании уголовных производств против предателя Украины Виктора Медведчука привели к тому, что арест яхты в одном из четырех производств против него отменен, а АРМА не может выполнить национальные решения судов по реализации судна. Более того, такая ситуация грозит тем, что Украина может вообще потерять этот дорогостоящий актив,

– отмечают авторы отчета.

Напомним, что в мае 2024 года яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, а соответствующие изменения уже были внесены в Международную морскую организацию.