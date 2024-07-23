Що буде із яхтою Медведчука

В рішенні вказано, що скасування відбулося через ненадання обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генерального прокурора. Проте, нині активи Медведчука, включаючи яхту, заблоковані. Це підтверджується у щомісячному аналізі діяльності Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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25 червня окружний суд в місті Спліт ухвалив рішення про скасування арешту на яхту Royal Romance. В рішенні зазначено, що підставою скасування є ненадання обвинувального акту щодо кримінальної справи від Офісу генерального прокурора. Зараз активи Медведчука (в тому числі яхта) заблоковані рішенням постійної урядової робочої групи з питань санкцій Республіки Хорватія,

– йдеться у дайджесті.

Зараз реалізація яхти є неможливою, оскільки аукціонний дім, обраний для проведення продажу в травні 2024 року, відмовився від угоди. За словами авторів аналітичного звіту, це сталося через втручання адвокатів Медведчука, міжнародної юридичної компанії Steptoe.

Тобто затягування в розслідуванні кримінальних проваджень проти зрадника України Віктора Медведчука призвели до того, що арешт яхти в одному з чотирьох проваджень проти нього скасовано, а АРМА не може виконати національні рішення судів з реалізації судна. Щобільше, така ситуація загрожує тим, що Україна може взагалі втратити цей дороговартісний актив,

– зауважують автори звіту.

Нагадаємо, що травні 2024 року яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, а відповідні зміни вже були внесені до Міжнародної морської організації.