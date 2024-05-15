Яхта Медведчука під українським прапором

Як повідомили в Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА), така операція щодо набуття статусу українського судна відбулася спільно з Адміністрацією судноплавства.

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Спільними зусиллями арештована люксова 92-метрова яхта "Royal Romance" набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України,

– пишуть в пресслужбі АРМА.

До речі, як повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, зміни щодо яхти вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).

Проблеми з продажем

Ще раніше з продажем яхти Медведчука були проблеми, адже організатор торгів припинив переговори з АРМА.

Відомо, що переможцем конкурсу став нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions. Однак причини щодо такого рішення були конфіденційними.

Ймовірно, це пов'язано з незгодою з боку Медведчука.

Згодом пропозиція щодо продажу яхти була передана 1 травня другому за рейтингом учаснику – американському аукціонному дому Boathouse Auctions.

До речі, п’ятипалубна яхта "Royal Romance" має 4 на 12 метрів басейн, який розташований на головній кормовій палубі, а також є ліфт.

На яхті можуть розміститися 14 гостей та 22 члени екіпажу, а її вартість сягає 200 мільйонів доларів, що робить її однією із найдорожчих у світі.

В АРМА заявили, що це перший досвід України з реалізації арештованого активу такого масштабу за кордоном.

Нагадуємо! Яхта зрадника та колишнього народного депутата від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука була арештована в рамках санкцій Євросоюзу проти осіб, пов’язаних із Кремлем. Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні.