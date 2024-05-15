Яхта Медведчука под украинским флагом
Как сообщили в Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА), такая операция по приобретению статуса украинского судна состоялась совместно с Администрацией судоходства.
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Совместными усилиями арестованная люксовая 92-метровая яхта "Royal Romance" получила статус украинского судна, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины,
– пишут в пресс-службе АРМА.
Кстати, как сообщил глава Администрации судоходства Евгения Игнатенко, изменения по яхте уже внесены в Международную морскую организацию (ИМО).
Проблемы с продажей
Еще раньше с продажей яхты Медведчука были проблемы, ведь организатор торгов прекратил переговоры с АРМА.
- Известно, что победителем конкурса стал нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions. Однако причины такого решения были конфиденциальными.
- Вероятно, это связано с несогласием со стороны Медведчука.
- Впоследствии предложение о продаже яхты было передано 1 мая второму по рейтингу участнику – американскому аукционному дому Boathouse Auctions.
- Кстати, пятипалубная яхта "Royal Romance" имеет 4 на 12 метров бассейн, который расположен на главной кормовой палубе, а также есть лифт.
- На яхте могут разместиться 14 гостей и 22 члена экипажа, а ее стоимость достигает 200 миллионов долларов, что делает ее одной из самых дорогих в мире.
- В АРМА заявили, что это первый опыт Украины по реализации арестованного актива такого масштаба за рубежом.