Заводы "Моршинской" и "Миргородской" могут национализировать
Источник:Минюст
В Министерстве юстиции Украины просят о конфискации активов бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова. Кроме того, подано заявление в ВАКС по применению санкции к компании "Rissa Investments Limited".
Какие компании приватизируют
В Минюсте сообщат о взыскании в доход государства активы компаний, владельцами которых являются российские олигархи.
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Речь идет о таких компаниях:
- взыскание 82,1086% от общего количества акций ЧАО "Страховая компания "Альфа Страхование",
- взыскание 86,2264% доли уставного капитала ООО "Альфа-Лизинг Украина", ООО "Паритет Финанс", ООО "Сенс Диджитал", ООО "Универсальная лизинговая компания "АЛЬФА", которыми владеют Фридман, Авен и Косогов,
- 3,343445% от общего количества акций ЧАО "Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод "УКРПИВО". Ими владеет опосредованно компания "Rissa Investments Limited".
Обратите внимание! Ожидается, что будет взыскано 100% капитала от общего количества акций ЗАО "Миргородский завод минеральных вод", ЗАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", ЗАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ООО "ИДС Аква Сервис", ООО "Мощность", ЧП "ИВА", и ГП "НОВА.КОМ", что означает их полную национализацию.
Кстати, в Министерстве напомнили, что Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов являются российскими бизнесменами. Они являются учредителями и акционерами компаний, которые входят в финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".
- Еще осенью 2022 года по решению суда АРМА получило корпоративные права Миргородского и Моршинского заводов, промышленные образцы и торговые марки предприятий группы IDS Ukraine.
- Уже в апреле 2023 года новым управляющим активами "Моршинской" выбрали компанию "Карпатские минеральные воды". Впрочем, конечный договор об управлении так и не был заключен.