Украина планирует интегрироваться на европейский рынок труда: как это будет

Кабинет Министров утвердил план мероприятий для присоединения к Европейской сети служб занятости (EURES). Этот шаг начинает подготовительный этап для интеграции в европейскую систему занятости.

Как Украина будет выходить на рынок труда в ЕС

Как сообщает Минэкономики, такая интеграция будет происходить в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2023 года.

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Этот процесс предусматривает анализ совместимости украинских систем и структур с требованиями EURES, а также внедрение регламентов,, которые обеспечат эффективную интеграцию Украины с европейскими базами данных о рабочей силе.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Кроме необходимости обеспечения законодательной совместимости существующих украинских систем с европейскими стандартами, должна быть соответствующая техническая совместимость – для эффективного сопоставления вакансий и резюме. Для этого нам нужно усовершенствовать внутренние информационные системы, адаптировать некоторые технические аспекты, что позволит обеспечить соответствие данных, необходимых для EURES.

На сегодня EURES поддерживает свободное движение рабочей силы в 31 стране ЕС и Европейского Экономического Пространства, предлагая более 4 миллионов вакансий, что делает платформу удобной и эффективной как для работодателей, так и для соискателей работы в Европе.

Обратите внимание! Текущий план мероприятий в основном направлен на изучение опыта стран, уже присоединились к EURES, таких как Польша и Хорватия.