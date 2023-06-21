Европейский инвестиционный банк даст Украине 840 миллионов на восстановление: куда пойдут деньги

Украина получит крупный пакет финансовой помощи Европейского инвестиционного банка. Основная цель инвестиции – восстановление.

Большое количество бизнесов и финансовых учреждений готовы вкладывать деньги в восстановление Украины. Приоритетное направление – инфраструктура, пострадавшая от преступных действий российских окупантов.

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Почти миллиард на восстановление инфраструктуры

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков на конференции в Лондоне провел переговоры с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером. По итогам разговора стороны подписали меморандум, согласно которому Украина получит 840 миллионов евро на восстановление инфраструктуры.

Все эти деньги будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления. Речь идет о муниципальной инфраструктуре, общественных зданиях, инфраструктурах водоснабжения и водоотведения, транспортных сетях и общественном транспорте.

Также ЕИБ будет финансировать развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности. Кроме того, в меморандуме говорится о кредитовании проектов при поддержке Европейского фонда устойчивого развития.