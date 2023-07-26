Мощный ответ россиянам: Украина потратит десятки миллиардов из бюджета на беспилотники

Недавно россияне кичились тем, что смогли увеличить производство дронов. Ответ Украины оккупантам не заставил себя ждать.

Сегодня беспилотники являются одной из самых больших потребностей украинской армии. Они позволяют не только нанести урон врагу, но и сохранить жизнь наших героических защитников и защитниц.

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Десятки миллиардов на производство собственных беспилотников

Поддержка волонтеров и закупка иностранных беспилотников – важный вклад в победу, но и Украине нужно наладить производство собственных дронов. Этот процесс уже запущен и в него вливаются значительные средства.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в 2023 году предусмотрено выделение 40 миллиардов гривен из бюджета на инвестиции в украинских производителей беспилотников. Уже сейчас у 40 компаний есть соответствующие контракты с государством, а производство беспилотников выросло как минимум в 10 раз.

В 2022 году в производство украинских дронов вложили 4 миллиарда гривен. Тогда этим направлением занималось менее 10 компаний.

Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники – это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями,

– заявил Шмигаль.

Также премьер напомнил, что ранее удалось устранить таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций, поднять долю прибыли производителей дронов до 25% и принять другие решения, позволяющие наращивать массовое производство боеприпасов для беспилотников.

В Минобороны сообщалось, что уже применили 28 моделей беспилотников украинского производства.