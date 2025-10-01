Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Украина вывела из строя 30% нефтегазовой переработки России, –Вениславский
1 октября, 16:15
Украина вывела из строя 30% нефтегазовой переработки России, –Вениславский

Анастасия Лукашевская

Украинские военные продолжают систематически уничтожать объекты критической инфраструктуры противника, что наносит серьезные потери российскому военно-промышленному комплексу.

Треть нефтегазовой инфраструктуры уничтожена?

Об этом сообщил народный депутат Украины Федор Вениславский в Медиацентре, передает 24 Канал.

По словам члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, Украина успешно применяет собственные дальнобойные ракетные системы, которые наносят весомые удары по вражеским объектам.

По последним данным, более 30% мощностей нефтегазовой переработки России было выведено из строя,
- отметил Вениславский.

Важный удар по экономике России?

Нардеп отметил, что такая тактика, направлена на снижение ресурсной базы агрессора, может значительно ослабить его способность продолжать войну и ускорить прекращение боевых действий.

Это свидетельствует об эффективности усилий Вооруженных Сил в нанесении стратегических ударов по важным экономическим объектам противника, что непосредственно влияет на военную способность России.

Что известно о топливном кризисе в России?

По состоянию на сентябрь 2025 года, по данным ISW і The Kyiv Independent, потеряно или временно выведено из строя более 30 % мощностей нефтепереработки России. В частности:

  • Киришский НПЗ (один из крупнейших в России) был остановлен на неделю в сентябре 2025 года после удара дронов;
  • Рязанский, Саратовский и Волгоградский НПЗ получили серьезные повреждения, иногда – с полной остановкой работы;
  • Отдельные узловые объекты "Транснефти" – включая насосные станции на магистральном нефтепроводе "Дружба" – также стали мишенью для украинских беспилотников.
  • Поэтому, в сентябре производство бензина в России уменьшилось на 1 миллион тонн, а дефицит на внутреннем рынке достиг 20% от потребления.
  • Общие мощности, которые могут использоваться для производства бензина и дизеля, в сентябре упали на 18%, а простои в работе российских НПЗ стали беспрецедентными.