Украина впервые представила собственный павильон на TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско

21 октября 2022 , 17:26
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Источник:

Правительственный портал

В Сан-Франциско 18 – 20 октября прошла ежегодная конференция TechCrunch Disrupt. В этом году Украина впервые была представлена на мероприятии отдельным павильоном.

В украинскую делегацию вошли 10 команд стартапов, прошедших тщательный отбор в сентябре. В рамках поездки они, в частности, встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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Украинский павильон на TechCrunch Disrupt 2022

В отдельном павильоне на конференции были представлены украинские стартапы из отраслей MedTech, GameTech, оптимизации транспортировки, метавселенной и прочих сфер. В целом в Сан-Франциско в этом году поехали следующие 10 команд:

  • eIKYC – сервис, помогающий бизнесу быстро верифицировать и осуществить онлайн-онбординг клиентов;
  • Nanit Robotics – набор для сборки и программирования роботов с инновационным подходом к творческому обучению детей инженерным навыкам;
  • QAI – платформа для тестирования игр на базе ML;
  • Harmix – сервис на базе искусственного интеллекта, автоматически подбирающий музыку под видео;
  • Cardiomo – медицинское переносное устройство для мониторинга работы сердца в режиме реального времени;
  • Shortage – международный рынок товаров гуманитарной помощи для Украины;
  • Howly – сервис для получения индивидуальных онлайн-консультаций от разных экспертов в режиме 24/7;
  • Numo ADHD – учебное приложение для детей, имеющих синдром дефицита внимания с гиперактивностью;
  • Zeeon – метавселенная для публичного общения и коворкинга;
  • Vanongo – логистическая платформа для доставки гуманитарной помощи в Украину.

К слову, украинский павильон на TechCrunch Disrupt 2022 является совместной инициативой Минэкономики и Минцифры, а также Генерального консульства Украины в Сан-Франциско.

Организаторами выступили Ukrainian Brige и Украинский фонд стартапов, а реализовать инициативу помогла программа USAID "Конкурентноспособная экономика Украины".

В рамках поездки украинская делегация стартапов встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Ассоциацией студентов Стэнфорда, посетила акселераторы и провела встречи с потенциальными инвесторами.

Встретился с великолепной группой украинских основателей стартапов, посетивших залив Сан-Франциско во время поездки, организованной USAID и Администрацией международной торговли. Украина имеет нашу полную поддержку в защите собственной территории и восстановлении своей экономики, – эти вдохновленные талантливые предприниматели являются большой частью этих усилий,
– прокомментировал встречу Энтони Блинкен.

 

Автор: Сергій Зятюк