Украина впервые представила собственный павильон на TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско
Источник:Правительственный портал
В Сан-Франциско 18 – 20 октября прошла ежегодная конференция TechCrunch Disrupt. В этом году Украина впервые была представлена на мероприятии отдельным павильоном.
В украинскую делегацию вошли 10 команд стартапов, прошедших тщательный отбор в сентябре. В рамках поездки они, в частности, встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
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Украинский павильон на TechCrunch Disrupt 2022
В отдельном павильоне на конференции были представлены украинские стартапы из отраслей MedTech, GameTech, оптимизации транспортировки, метавселенной и прочих сфер. В целом в Сан-Франциско в этом году поехали следующие 10 команд:
- eIKYC – сервис, помогающий бизнесу быстро верифицировать и осуществить онлайн-онбординг клиентов;
- Nanit Robotics – набор для сборки и программирования роботов с инновационным подходом к творческому обучению детей инженерным навыкам;
- QAI – платформа для тестирования игр на базе ML;
- Harmix – сервис на базе искусственного интеллекта, автоматически подбирающий музыку под видео;
- Cardiomo – медицинское переносное устройство для мониторинга работы сердца в режиме реального времени;
- Shortage – международный рынок товаров гуманитарной помощи для Украины;
- Howly – сервис для получения индивидуальных онлайн-консультаций от разных экспертов в режиме 24/7;
- Numo ADHD – учебное приложение для детей, имеющих синдром дефицита внимания с гиперактивностью;
- Zeeon – метавселенная для публичного общения и коворкинга;
- Vanongo – логистическая платформа для доставки гуманитарной помощи в Украину.
К слову, украинский павильон на TechCrunch Disrupt 2022 является совместной инициативой Минэкономики и Минцифры, а также Генерального консульства Украины в Сан-Франциско.
Организаторами выступили Ukrainian Brige и Украинский фонд стартапов, а реализовать инициативу помогла программа USAID "Конкурентноспособная экономика Украины".
В рамках поездки украинская делегация стартапов встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Ассоциацией студентов Стэнфорда, посетила акселераторы и провела встречи с потенциальными инвесторами.
Встретился с великолепной группой украинских основателей стартапов, посетивших залив Сан-Франциско во время поездки, организованной USAID и Администрацией международной торговли. Украина имеет нашу полную поддержку в защите собственной территории и восстановлении своей экономики, – эти вдохновленные талантливые предприниматели являются большой частью этих усилий,
– прокомментировал встречу Энтони Блинкен.