Дело "Укрнафты" на 6 миллиардов долларов: Украина выиграла арбитраж

Украина выиграла арбитраж по иску акционеров "Укртатнафты". Теперь государству должны возместить судебные издержки в размере более 22 миллионов долларов и проценты.

Решение суда

Суд отклонил апелляцию трех кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу "Укрнафты" от 4 февраля 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited пытались обжаловать решение арбитража, принятое в пользу Украины.

Что известно об арбитраже

Истцы, которые совокупно владеют 40,1% акций "Укрнафты" и входят в неформальную бизнес-группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, инициировали арбитражное производство еще в 2015 году. Они требовали от Украины более 6 миллиардов долларов компенсации с процентами.

Важно. Решение Апелляционного суда Свеа окончательно закрепляет победу Украины в этом многолетнем судебном споре.

Претензии истцов базировались на ключевых аспектах:

отбор газа НАК "Нафтогаз Украины" из газохранилищ "Укрнафты" по заниженным ценам или бесплатно для нужд населения;

невыполнение решений украинских судов по возврату отобранного газа;

повышение ставки рентной платы за пользование недрами;

законодательные изменения по снижению кворума для проведения общего собрания акционерных обществ.

Заметьте. Суд поддержал основной аргумент Украины, заявив, что истцы не сделали реального взноса в уставный капитал "Укрнафты". Таким образом, определил, что они не являются инвесторами в соответствии с Договором к Энергетической Хартии, а следовательно, не имеют права подавать арбитражный иск.

По решению суда, Украине должны возместить:

расходы на арбитражное производство: 18 927 177,62 долларов, а также проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах с 4 февраля 2021 года до момента уплаты.

судебные расходы по делу (в отношении юрисдикционного производства): 2 669 131 доллар, а также проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах, начиная с 31 января 2025 года и до момента уплаты.

судебные издержки по делу (относительно производства по судебным издержкам): 549 674 доллара и 2 800 шведских крон плюс проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах с 31 января 2025 года до момента уплаты.

Поэтому, совокупно Украина должна получить возмещение на сумму более 22 миллиардов долларов и проценты.