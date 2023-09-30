Украина конфисковала все активы холдинга "Вертолеты России"

Государство продолжает конфискацию российских активов в Украине. Все процедуры проходят в соответствии с законом и санкциями.

Очередная конфискация российского имущества

Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Минюста Украины к Ростовскому вертолетному производственному комплексу. К российскому предприятию была применена санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях".

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Согласно решению суда, в пользу государства взыскали активы ПАО "Роствертол". В частности, речь идет о 21 комплекте комплектующих к вертолетам, который фактически хранит "Львовский государственный завод "Лорта" по контракту, заключенному в 2011 году.

"Роствертол" – это авиастроительная компания и предприятие, принадлежащее холдингу "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех". Она расположена в Ростове-на-Дону. Уже 40 лет завод производит вертолеты марки "Ми".

Участник дела или его представитель могут подать апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. На это есть 5 дней с даты оглашения приговора.

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидируют около половины индустриальных парков. Депутаты объяснили свое решение их бездействием.