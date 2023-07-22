Дали толчок экономике соседей: 70% иностранного бизнеса в Польше – это украинцы

Украинцы быстро адаптируются к жизни за границей. Они не только вливаются в местную культуру и быт, но и начинают свое собственное дело.

Украинцы, вынужденные выехать из Украины из-за войны, активно адаптируются в новых странах. Им удается не просто приспосабливаться к новым условиям жизни, но стремительно врываться в предпринимательскую деятельность.

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Украинские предприниматели в Польше

Польша стала одним из самых больших приютов украинцев после полномасштабного вторжения российских оккупантов. Впрочем, просто сидеть на новом месте украинцы не умеют, поэтому начали активно развивать собственное дело.

С 24 февраля 2022 года в Польше зарегистрировали 29 400 украинских ФЛП. Это более 70% иностранного бизнеса, начавшего работу в этой стране.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это,предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

За полгода украинцы открыли в Польше 14 тысяч фирм. Это уже почти столько же, сколько запустилось компаний в 2022 году.

В 2022 году украинцы открыли в Польше около 16 000 бизнесов. Правда, в октябре – декабре 2022 года мы наблюдали снижение темпов создания новых фирм, но 2023 принес рекордные объемы, – говорится в сообщении PIE.

До полномасштабной войны в Польше регистрировали около 200 украинских индивидуальных предприятий в месяц. С начала 2023 года этот показатель начал составлять 2000 год.