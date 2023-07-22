Украинцы, вынужденные выехать из Украины из-за войны, активно адаптируются в новых странах. Им удается не просто приспосабливаться к новым условиям жизни, но стремительно врываться в предпринимательскую деятельность.
Читайте также Британия сняла санкции с известного российского олигарха
Украинские предприниматели в Польше
Польша стала одним из самых больших приютов украинцев после полномасштабного вторжения российских оккупантов. Впрочем, просто сидеть на новом месте украинцы не умеют, поэтому начали активно развивать собственное дело.
С 24 февраля 2022 года в Польше зарегистрировали 29 400 украинских ФЛП. Это более 70% иностранного бизнеса, начавшего работу в этой стране.
За полгода украинцы открыли в Польше 14 тысяч фирм. Это уже почти столько же, сколько запустилось компаний в 2022 году.
В 2022 году украинцы открыли в Польше около 16 000 бизнесов. Правда, в октябре – декабре 2022 года мы наблюдали снижение темпов создания новых фирм, но 2023 принес рекордные объемы, – говорится в сообщении PIE.
До полномасштабной войны в Польше регистрировали около 200 украинских индивидуальных предприятий в месяц. С начала 2023 года этот показатель начал составлять 2000 год.