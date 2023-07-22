Українці, які були змушені виїхати з України через війну, активно адаптовуються у нових країнах. Їм вдається не просто пристосовуватися до нових умов життя, а й стрімко вриватися у підприємницьку діяльність.

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Українські підприємці у Польщі

Польща стала одним з найбільших прихистків українців після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Втім, просто сидіти на новому місці українці не вміють, тож почали активно розвивати власну справу.

З 24 лютого 2022 року у Польщі зареєстрували 29 400 українських ФОПів. Це понад 70% іноземного бізнесу, який почав роботу у цій країні.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Впродовж лише пів року українці відкрили у Польщі 14 тисяч фірм. Це вже майже стільки ж, скільки запустилося компаній у 2022 році.

У 2022 році українці відкрили в Польщі майже 16 000 бізнесів. Щоправда, у жовтні – грудні 2022 року ми спостерігали зниження темпів створення нових фірм, але 2023 рік приніс рекордні обсяги, – йдеться у повідомленні PIE.

До повномасштабної війни у Польщі реєестрували близько 200 українських індивідуальних підприємств на місяць. З початку 2023 року цей показник почав складати 2000.