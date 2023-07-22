Українці, які були змушені виїхати з України через війну, активно адаптовуються у нових країнах. Їм вдається не просто пристосовуватися до нових умов життя, а й стрімко вриватися у підприємницьку діяльність.
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Українські підприємці у Польщі
Польща стала одним з найбільших прихистків українців після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Втім, просто сидіти на новому місці українці не вміють, тож почали активно розвивати власну справу.
З 24 лютого 2022 року у Польщі зареєстрували 29 400 українських ФОПів. Це понад 70% іноземного бізнесу, який почав роботу у цій країні.
Впродовж лише пів року українці відкрили у Польщі 14 тисяч фірм. Це вже майже стільки ж, скільки запустилося компаній у 2022 році.
У 2022 році українці відкрили в Польщі майже 16 000 бізнесів. Щоправда, у жовтні – грудні 2022 року ми спостерігали зниження темпів створення нових фірм, але 2023 рік приніс рекордні обсяги, – йдеться у повідомленні PIE.
До повномасштабної війни у Польщі реєестрували близько 200 українських індивідуальних підприємств на місяць. З початку 2023 року цей показник почав складати 2000.