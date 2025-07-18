Украинцы покупают больше китайских авто: какие марки самые популярные

В январе –июне 2025 года в Украине зарегистрировали 7318 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это немного больше (+0,4%), чем за аналогичный период прошлого года.

Какие авто импортируют из Китая?

При этом большинство авто – новые машины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром". В частности, таких зарегистрировано 5963 единицы, это на 12% больше, чем в прошлом году. В то же время подержанных китайских автомобилей заметно меньше – 1355 единиц, что на 31% меньше, чем за первое полугодие 2024-го.

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Также аналитики отметили, что 85% от общего количества – это электромобили, что подтверждает стабильный спрос на "зеленые" авто из КНР.

Самые популярные новые модели:

BYD Song Plus – 982 единицы

VW ID.Unyx – 830 единицы

HONDA eNS1 – 441 единицы

ZEEKR 7X – 402 единицы

ZEEKR 001 – 366 единицы

Среди подержанных китайских авто лидеры следующие: