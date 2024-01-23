Миллионные суммы: как украинцы пересматривают российский контент и финансируют агрессора

Россия заработала около 5 миллионов долларов благодаря тому, что украинцы просматривают на YouTube русский контент и слушают русскую музыку на стримингах. Такие цифры приводит контент-маркетинговое агентство Top Lead.

Как велись расчеты

В марте 2022 г. появилась новость о том, что россияне больше не смогут монетизировать просмотры на YouTube, впрочем, это не совсем так. Ведь речь идет о средствах по просмотрам самих россиян, в то время как просмотры из других стран одинаково монетизируются.

Читайте также Apple заплатил в российский бюджет более 13 миллионов долларов: чем "провинилась" компания-гигант

По данным Google, в 2020 году средний украинец проводил более 55 минут ежедневно, просматривая видео на YouTube. Однако, согласно последним социологическим опросам, во время войны люди стали больше времени проводить в социальных сетях. Таким образом, ожидается, что средняя продолжительность просмотра на YouTube тоже возросла, и сейчас эта цифра может быть выше, чем в 2020 году.



Сколько зарабатывают россияне на украинцах / Инфографика: 24 Канал

! Аналитики приводят лишь приблизительные цифры, основанные на общих статистических данных и результатах опросов.

Если посчитать, то в среднем ежемесячно украинцы смотрят 120 видео на YouTube, а за год около 1 500.

По данным Госстата по состоянию на конец 2021 года, в Украине проживало более 41 миллиона человек. Если предположить, что в Украине на самом деле около 30 миллионов, это не совсем точно, ведь находящиеся за рубежом украинцы также остаются украинцами и продолжают смотреть YouTube.

Сколько получают россияне от украинцев

! Следовательно, можно говорить о 38 миллионах украинцев, из которых примерно 90% пользуются интернетом. Это означает, что около 33 миллионов украинцев, или 72%, ежедневно смотрят YouTube, что составляет около 24 миллионов человек. За год эти 24 миллиона человек генерируют примерно

Сложно посчитать, какую часть этих просмотров составляют именно российские каналы. Аналитики считают, что за год все российские блоггеры могут получить около 6,6 миллиона долларов от украинских просмотров.

Если же добавить к этому еще прослушивание на музыкальных стримингах, то пользователи Украины своими просмотрами и прослушиваниями принесли авторам контента, гражданам России 81,6 миллиона долларов в год.

С этой общей суммы российские контент-творцы уплатили около 5 миллионов долларов налогов, поступивших в бюджет России.

! Аналитическая компания Top Lead определила, что в результате просмотров российских YouTube-блоггеров и прослушивания российской музыки на стриминговых сервисах украинцами в течение года фактически было финансово поддержано приобретение 10 тысяч fpv-дронов для армии страны-агрессора.