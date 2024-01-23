Як велися розрахунки

У березні 2022 року з'явилася новина про те, що росіяни більше не зможуть монетизувати перегляди на YouTube, втім, це не зовсім так. Адже йдеться про кошти з переглядів самих росіян, тоді як перегляди з інших країн однаково монетизуються.

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За даними Google, у 2020 році середній українець проводив понад 55 хвилин щоденно, переглядаючи відео на YouTube. Однак, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, під час війни люди стали більше часу проводити у соціальних мережах. Таким чином, очікується, що середня тривалість перегляду на YouTube також зросла, і зараз ця цифра може бути вищою, ніж у 2020 році.



Скільки заробляють росіяни на українцях / Інфографіка: 24 канал

Важливо! Аналітики наводять лише приблизні цифри, що базуються на загальних статистичних даних і результатах опитувань.

Якщо порахувати, то в середньому щомісяця українці дивляться 120 відео на YouTube, а за рік — близько 1 500.

За даними Держстату станом на кінець 2021 року, в Україні проживало понад 41 мільйон людей. Якщо припустити, що в Україні насправді близько 30 мільйонів, це не зовсім точно, адже українці, які перебувають за кордоном, також залишаються українцями та продовжують дивитися YouTube.

Зауважте! Відтак, можна говорити про 38 мільйонів українців, з яких приблизно 90% користуються інтернетом. Це означає, що близько 33 мільйонів українців, або 72%, щодня дивляться YouTube, що складає близько 24 мільйонів людей. За рік ці 24 мільйони людей генерують приблизно 36 мільярдів переглядів.

Скільки отримують росіяни від українців

Складно порахувати, яку частку з цих переглядів складають саме російські канали. Аналітики вважають, що за рік усі російські блогери можуть отримати близько 6,6 мільйонів доларів від українських переглядів.

Якщо ж додати до цього ще прослуховування на музичних стримінгах, то користувачі з України своїми переглядами та прослуховуваннями принесли авторам контенту, громадянам Росії 81,6 мільйона доларів за рік.

З цієї загальної суми російські контент-творці сплатили близько 5 мільйонів доларів податків, які надійшли до бюджету Росії.

Важливо! Аналітична компанія Top Lead визначила, що в результаті переглядів російських YouTube-блогерів та прослуховування російської музики на стрімінгових сервісах українцями протягом року, фактично було фінансово підтримано придбання 10 тисяч fpv-дронів для армії країни-агресора.