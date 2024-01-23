Як велися розрахунки
У березні 2022 року з'явилася новина про те, що росіяни більше не зможуть монетизувати перегляди на YouTube, втім, це не зовсім так. Адже йдеться про кошти з переглядів самих росіян, тоді як перегляди з інших країн однаково монетизуються.
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За даними Google, у 2020 році середній українець проводив понад 55 хвилин щоденно, переглядаючи відео на YouTube. Однак, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, під час війни люди стали більше часу проводити у соціальних мережах. Таким чином, очікується, що середня тривалість перегляду на YouTube також зросла, і зараз ця цифра може бути вищою, ніж у 2020 році.
Скільки заробляють росіяни на українцях / Інфографіка: 24 канал
Якщо порахувати, то в середньому щомісяця українці дивляться 120 відео на YouTube, а за рік — близько 1 500.
За даними Держстату станом на кінець 2021 року, в Україні проживало понад 41 мільйон людей. Якщо припустити, що в Україні насправді близько 30 мільйонів, це не зовсім точно, адже українці, які перебувають за кордоном, також залишаються українцями та продовжують дивитися YouTube.
Скільки отримують росіяни від українців
Складно порахувати, яку частку з цих переглядів складають саме російські канали. Аналітики вважають, що за рік усі російські блогери можуть отримати близько 6,6 мільйонів доларів від українських переглядів.
Якщо ж додати до цього ще прослуховування на музичних стримінгах, то користувачі з України своїми переглядами та прослуховуваннями принесли авторам контенту, громадянам Росії 81,6 мільйона доларів за рік.
З цієї загальної суми російські контент-творці сплатили близько 5 мільйонів доларів податків, які надійшли до бюджету Росії.