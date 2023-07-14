Ждут прихода ВСУ: украинцы активно подают заявки на работу в деоккупированном Крыму

В Украине идет резервирование работников для работы на деоккупированных территориях. Наши граждане отзываются на вакансии очень охотно.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев отзываться на вакансии, которые будут на деоккупированных территориях. После прихода ВСУ там предстоит проделать большой пласт административной работы, чтобы вернуть Украину во всех смыслах.

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Отзывы на работу на деоккупированной территории

Уже в первую неделю приема заявок на зачисление в резерв уже откликнулось 350 человек, и этот показатель активно растет с каждым днем. Интересно, что большинство – почти 80% желающих – для будущей работы избрали Крым.

Другие откликнувшиеся граждане избрали Запорожскую, Донецкую и Луганскую область. Чтобы стать кадровым резервом и работать на деоккупированных землях, нужно заполнить анкету.

Также сообщается, что подобный реестр существует не только для государственных служащих. Вскоре электронный список создадут для медиков и педагогов, ведь эти сферы сильно пострадали от российских оккупантов.