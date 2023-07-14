Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців відгукуватися на вакансії, які будуть на деокупованих територіях. Після приходу ЗСУ там потрібно буде виконати великий пласт адміністративної роботи, аби повернути Україну в усіх сенсах.

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Відгуки на роботу на деокупованій території

Вже в перший тиждень прийому заявок на зарахування в резерв вже відгукнулося 350 людей, і цей показник активно зростає з кожним днем. Цікаво, що більшість – майже 80% охочий – для майбутньої роботи обрали Крим.

Інші громадяни, які відгукнулися, обрали Запорізьку, Донецьку та Луганську область. Щоб стати у кадровий резерв та працювати на деокупованих землях, потрібно заповнити анкету.

Також повідомляється, що подібний реєстр існує не лише для державних службовців. Вже незабаром електронний список створять для медиків та освітян, адже ці сфери сильно постраждали від російських окупантів.