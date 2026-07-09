Бизнес Польши значительно зависит от украинцев: в каких отраслях становится все больше мигрантов

Украинцы остаются самой многочисленной группой иностранных работников в Польше и играют ключевую роль в деятельности местного бизнеса. Так, в настоящее время официально трудоустроено более 750 тысяч граждан Украины.

Где украинцы работают в Польше

За последний год количество иностранцев на рынке труда выросло, что свидетельствует о растущей зависимости экономики от трудовых мигрантов. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Gremi Personal, пишет "Бизнес Цензор".

Однако именно украинцы в Польше по-прежнему составляют абсолютное большинство среди них. По состоянию на конец января 2026 года официально трудоустроенными в Польше были 757,7 тысячи граждан Украины. Это почти 68% от общего числа иностранцев, работающих в стране.

Аналитики отмечают, что польская экономика переживает структурные изменения, а бизнес все больше полагается на иностранных работников. Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в таких отраслях:

производство;

логистика;

строительство;

сфера услуг;

сельское хозяйство.

В Gremi Personal отмечают, что без привлечения работников из других стран поддерживать нынешние темпы работы этих секторов польскому бизнесу уже сложно.

Почему польский бизнес выбирает именно украинцев

Эксперты объясняют, что украинские работники имеют ряд преимуществ перед мигрантами из более отдаленных стран. В частности, они:

быстрее адаптируются к работе; Часто уже владеют польским языком; Имеют опыт работы в европейских компаниях; не нуждаются в длительном обучении или интеграции.

Именно поэтому украинцы остаются одними из самых востребованных работников на польском рынке.

Однако такая тенденция может создать серьезные вызовы для Украины после окончания войны.

Во время масштабного восстановления стране понадобится большое количество работников. Однако в этот же период Польша, Германия, Чехия и другие европейские государства также будут испытывать острый кадровый дефицит. В результате может начаться конкуренция за рабочую силу.

К слову, уже сейчас в Польше фиксируются заметные изменения на рынке труда, связанные с сокращением доли украинских работников. Часть украинских рабочих уезжает из Польши и возвращается в Украину, другие же переезжают в страны Западной Европы в поисках более высоких заработков и лучших условий трудоустройства.

Поэтому польские работодатели все активнее привлекают работников из Азии и Южной Америки. Речь идет прежде всего о гражданах Непала, Индии, Филиппин, Колумбии.