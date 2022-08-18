БЭБ арестовало имущество компании, связанной с россией: СМИ назвали вероятного фигуранта дела

Бюро экономической безопасности арестовало имущество производителя полуфабрикатов на территории Украины, связанного с россией. Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствие установило, что собственником предприятия является гражданин страны-агрессорки, а стоимость арестованного имущества оценивается более чем в 350 миллионов гривен. Хотя в БЭБ не раскрывают названия компании и имени владельца, украинское издание Forbes предполагает, что речь идет о ТМ "Ермолино" и российском бизнесмене Илье Александрове.

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Детали дела

Сотрудники БЭБ разоблачили предприятие, что является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Украине, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что бенефициарным владельцем компании является гражданин россии.

По результатам досудебного расследования, БЭБ установило, что должностные лица компании на протяжении 2019 – 2020 годов перечисляли деньги на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму 150 миллионов гривен.

На корпоративные права и недвижимость компании в Украине общей примерной стоимостью 350 миллионов гривен наложен арест. В настоящее время решается вопрос о передаче арестованных активов в управление АРМА.

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Вероятные фигуранты

Forbes предполагает, что расследование БЭБ касается ТМ "Ермолино". О связях группы "Продукты Ермолино" со страной-агрессоркой ранее писало информационное агентство ОО "Антикоррупционный правозащитный совет".

Отмечается, что компания принадлежит жителю Москвы и гражданину Мальты Илье Александрову. В Украине он является владельцем четырех предприятий в Днепропетровской области и одного в Киеве. Речь идет об ООО "Ермак Голд", "Ермром", "Ромерм", "Днепр-Вендор" и "Киев-Торг".

Кроме того, свое название полуфабрикаты "Ермолино" получили в честь одноименного российского города, расположенного в Калужской области страны-агрессорки.

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