Слідство встановило, що власником підприємства є громадянин країни-агресорки, а вартість арештованого майна оцінюють у понад 350 мільйонів гривень. Хоча у БЕБ не розкривають назви компанії та імені власника, українське видання Forbes припускає, що йдеться про ТМ "Єрмоліно" й російського бізнесмена Іллю Алєксандрова.

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Деталі справи

Співробітники БЕБ викрили підприємство, яке є одним із найбільших виробників напівфабрикатів в Україні, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що бенефіціарним власником цієї компанії є громадянин росії.

За результатами досудового розслідування, БЕБ встановило, що службові особи компанії упродовж 2019 – 2020 років перераховували гроші на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Унаслідок таких дій, підприємство ухилилось від сплати податків на суму 150 мільйонів гривень.

На корпоративні права та нерухомість компанії в Україні загальною приблизною вартістю 350 мільйонів гривень накладено арешт. Наразі розв'язується питання про передачу арештованих активів в управління АРМА.

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Ймовірні фігуранти

Forbes припускає, що розслідування БЕБ стосується ТМ "Єрмоліно". Про зв'язки групи "Продукти Єрмоліно" з країною-агресоркою раніше писало інформаційне агентство ГО "Антикорупційна правозахисна рада".

Зазначається, що компанія належить мешканцю Москви й громадянину Мальти Іллі Алєксандрову. В Україні він є власником чотирьох підприємств на Дніпропетровщині та одного у Києві. Мовиться про ТОВ "Єрмак Голд", "Єрмром", "Ромєрм", "Дніпро-Вендор" та "Київ-Торг".

Крім того, свою назву напівфабрикати "Єрмоліно" отримали на честь однойменного російського міста, що розташоване у Калузькій області країни-агресорки.

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