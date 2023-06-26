Еще больше беспилотников: латвийский производитель дронов запустит завод в Украине

Дроны – один из самых востребованных товаров во время войны. Украинские герои настолько хорошо показали их эффективность, что производители хотят открыть филиалы на нашей территории.

Как известно, турецкая компания Baykar, производящая известные для каждого украинца беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı, должна открыть завод в Украине. Запуск запланирован на 2025 год, сумма инвестиций в предприятие оценивается в 95,5 миллиона долларов.

Читайте также Украинцы начали резко скупать земли: какая причина такого стремительного ажиотажа

Впрочем, на рынке дронов в Украине ожидается конкуренция. Еще один зарубежный производитель открывает у нас свой завод.

Производитель дронов из Латвии будет работать в Украине

Базирующаяся в Риге компания Atlas Aerospace планирует открыть производство в Украине. Плановый запуск должен был состояться в начале года, но спустя определенные моменты его пришлось отложить.

Мы фактически создали R&D, но производство испытывает определенные задержки, частично из-за некоторых бюрократических процессов. Поэтому дата его открытия была перенесена на более поздний срок, пока мы не разберемся с этим.

– рассказал СЕО компании Иван Толчинский.

Atlas Aerospace занимается производством компактных дронов, наиболее известный – трикоптер Atlas Pro. С декабря 200 года в Украину прибыло около 200 таких беспилотников весом в 1,8 килограмма.

В компании рассказали, что уже разрабатывают "карманные дроны" для солдат, которые будут иметь еще меньшие габариты.