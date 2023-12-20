В Украине будет онлайн-мониторинг игорного бизнеса
Источник:КРАИЛ
Легализация игорного бизнеса принесла в бюджет сотни миллионов гривен. Следующий шаг – тщательный мониторинг этой сферы.
Новая система контроля игорного бизнеса
Как сообщили в КРАИЛ, Кабмин принял постановление об утверждении Порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга. Следовательно, правила игры на рынке немного изменятся.
Интересно 4 методики, которые могут помочь оценить возможности бизнеса
В частности, новый порядок определит:
- правила функционирования и эксплуатации;
- список пользователей;
- объем прав доступа для разных пользователей Государственной системы;
- взаимодействие системы с КРАИЛ и организаторами азартных игр.
По мнению главы КРАИЛ Ивана Рудого, решение правительства является шагом к новым возможностям в регулировании гемблинга. В частности, новая система позволит мониторить оборот денег, получать информацию от игрового оборудования в режиме реального времени, защищать информацию и контролировать все данные о транзакциях.
То есть такая система позволит остановить уклонение от уплаты налогов и обеспечит реализацию Принципов ответственной игры,
– заявил Рыжий.
Напомним, после проведения проверок игорный бизнес начал платить в разы больше налогов, месячный показатель в среднем составляет 1 миллиард гривен.