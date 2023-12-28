Групп ФЛП станет меньше – кого хотят вывести из упрощенной системы налогообложения на общую

Правительство приняло Национальную стратегию доходов. Она предусматривает существенные изменения в правилах ведения бизнеса для украинских предпринимателей.

Какие изменения ждут ФЛП в будущем

Чиновники приняли стратегию, которая должна изменить правила работы предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Радикальные реформы объясняют попыткой уменьшить количество злоупотреблений.

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Первое, что хотят сделать – объединить 2 и 3 группы ФЛП в одну. Юридическим лицам вообще запретят находиться на упрощенной системе, повышая ставку единого налога до 18%.

Что касается ФЛП 1 группы, то вместо фиксированного налога они будут платить процент от дохода. Другие предприниматели на "упрощенке" также будут платить процент с дохода, который составит 3-17% в зависимости от вида деятельности предпринимателя.

Принятие стратегии об изменениях в упрощенном налогообложении является требованием МВФ. Все изменения нужно будет приводить в соответствие с Налоговым и Таможенным кодексами. Стратегию будут претворять в жизнь до 2030 года.

Агропроизводителям тоже повысят налог, чтобы они переходить на общую систему. Упрощенцы также заставят пользоваться кассовыми аппаратами и вести учет товаров.

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Государство также хочет ограничить перечень видов деятельности, позволяющих находиться в 1 группе упрощенного налогообложения.