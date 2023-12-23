В Украине будет еще три индустриальных парка – для какой деятельности их построят

Число индустриальных парков в Украине вырастет. Еще 3 объекта должны появиться на западе Украины.

Строительство новых индустриальных парков

В перечне индустриальных парков Украины появились три новых объекта. Один будет расположен во Львовской области, еще два – в Хмельницкой области.

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Парк "КРАСИЛЕЙ ТЕХНОПОРТ" займет площадь в 10 гектаров, здесь планируют создать 500 рабочих мест в кластере металлообработки и изготовление металлических изделий. Инвестиции в парк должны составить 87 миллионов гривен, а также к финансированию проекта должны приобщиться резиденты объекта.

После переговоров присоединиться к инвестициям готовы инвесторы из Польши, Германии, Турции. Уже идет речь о 555 миллионах гривен, еще 70 может приложить предприятие МПБ.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Углеродно-нейтральный ЭКО АГРО ХАБ Подолье "Городок" займет площадь в 50 гектаров и будет специализироваться на агропереработке. Также здесь хотят производить электроэнергию для нужд местных предприятий. Ожидаемое количество рабочих мест – 480.

"ЯДРО ИНДАСТРИ" в Дрогобыче будет создано на площади в 10 гектаров, ООО "Фасад-Запад" инвестирует в его развитие 561 миллион гривен. Еще 270 миллионов готовы предоставить предприятия из США и Испании, заинтересованные в работе на территории объекта.