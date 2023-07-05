В Украине построят 600 модульных домиков: где они будут и кому их отдадут

Компания Wasatch Group из США готова инвестировать в Украину немалые средства. Это стало известно после встречи Владимира Зеленского с ее исполнительным директором Деллом Лоем Хансеном.

В результате постоянных обстрелов, которые осуществляют российские оккупанты, а также разрушений для многих украинцев вопрос помещения стал крайне болезненным. Украина ищет все возможные пути решения этой проблемы и призывает международный бизнес приобщаться к помощи.

Читайте также Зеленский и другие чиновники встретились с бизнесом: какие темы они обсуждали

Американские инвестиции

В 2023-24 годах американская компания Wasatch Group построит в Киевской области 600 полностью меблированных модульных домов для людей. Их предоставят людям, чье жилье разрушили российские оккупанты. Соответствующий проект уже представили Владимиру Зеленскому.

Также компания построит "Городок Хансена". Это многоквартирный жилой комплекс, главное идея которого – создать большую общину ветеранов, стариков, вдов, сирот и людей с ограниченными возможностями. Здесь будет не только жилье, но и центры медицинского и психологического ухода, физиотерапии, арттерапии и многое другое.

В планы компании входит строительство жилых домов для пожилых людей, потерявших свое жилье из-за войны. Зеленский пообещал, что наше государство будет делать все возможное, чтобы поддерживать и распространять подобные инициативы.