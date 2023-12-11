КРАИЛ получил около 700 заявок на лицензии для азартных игр: сколько комиссия одобрила
Источник:КРАИЛ
Легализация игорного бизнеса в Украине добавила не только существенные бюджетные поступления. Теперь "зайти" на этот рынок хотят сотни новых игроков.
Сотни компаний хотят заниматься игорным бизнесом в Украине
Комиссия по регулированию азартных игр сообщила о том, что ноябрь был очень "богатым" на заявки по получению лицензий. Всего за месяц "зайти" на рынок азартных игр захотели 686 новых игроков.
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Как сообщил регулятор, по результатам проверки лицензию и разрешение на получение деятельности получили 139 заявителей. Среди них:
- 1 лицензия на проведение азартных игр казино в сети Интернет;
- 1 лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг;
- 104 лицензии на размещение игровых автоматов;
- 1 лицензия на проведение азартных игр в заведениях казино;
- 2 лицензии на проведение азартных игр в залах с игровыми автоматами;
- 30 лицензий на размещение игровых столов и столов с кольцом для рулетки.
Также в КРАИЛ сообщили, что 177 из поданных заявок вообще не рассматривались. Причина – отсутствие необходимых данных в поданных документах. Еще на 3 просьбы о выдаче лицензий ответили отказом.
Напомним, в ноябре игорный бизнес заплатил более 2 миллиардов гривен налогов, что в 10 раз больше, чем за весь 2021 год.