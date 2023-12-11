Сотни компаний хотят заниматься игорным бизнесом в Украине

Комиссия по регулированию азартных игр сообщила о том, что ноябрь был очень "богатым" на заявки по получению лицензий. Всего за месяц "зайти" на рынок азартных игр захотели 686 новых игроков.

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Как сообщил регулятор, по результатам проверки лицензию и разрешение на получение деятельности получили 139 заявителей. Среди них:

1 лицензия на проведение азартных игр казино в сети Интернет;

1 лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг;

104 лицензии на размещение игровых автоматов;

1 лицензия на проведение азартных игр в заведениях казино;

2 лицензии на проведение азартных игр в залах с игровыми автоматами;

30 лицензий на размещение игровых столов и столов с кольцом для рулетки.

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Также в КРАИЛ сообщили, что 177 из поданных заявок вообще не рассматривались. Причина – отсутствие необходимых данных в поданных документах. Еще на 3 просьбы о выдаче лицензий ответили отказом.

Напомним, в ноябре игорный бизнес заплатил более 2 миллиардов гривен налогов, что в 10 раз больше, чем за весь 2021 год.