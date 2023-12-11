Сотні компаній хочуть займатися гральним бізнесом в Україні
Комісія з регулювання азартних ігор повідомила про те, що листопад був дуже "багатим" на заявки щодо отримання ліцензій. Лише за місяць "зайти" на ринок азартних ігор захотіли 686 нових гравців.
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Як повідомив регулятор, за результатами перевірки ліцензію та дозвіл на отримання діяльності отримали 139 заявників. Серед них:
- 1 ліцензія на проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
- 1 ліцензія на провадження діяльності з надання послуг;
- 104 ліцензії на розміщення гральних автоматів;
- 1 ліцензія на проведення азартних ігор у закладах казино;
- 2 ліцензії на проведення азартних ігор у залах з гральними автоматами;
- 30 ліцензій на розміщення гральних столів та столів з кільцем для рулетки.
Також у КРАІЛ повідомили, що 177 із поданих заявок взагалі не розглядали. Причина – відсутність необхідних даних у поданих документах. Ще на 3 прохання про видачу ліцензій відповіли відмовою.
Нагадаємо, у листопаді гральний бізнес заплатив понад 2 мільярди гривень податків, що у 10 разів більше, аніж за весь 2021 рік.